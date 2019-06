(ANSA) – UDINE, 12 GIU – Pierpaolo Marino è il nuovo ds dell’Udinese. L’ufficialità arriva da una nota del club friulano. “Udinese calcio comunica che, a partire dalla prossima stagione sportiva, il nuovo direttore dell’area tecnica sarà Pierpaolo Marino, che ha firmato oggi un contratto triennale che lo lega ai colori bianconeri fino al 2022”. “Pierpaolo è un amico, conosce bene l’ambiente di Udine, dimostrando, nel corso della carriera, grandissima professionalità e preparazione. E’ per me un piacere accoglierlo di nuovo in società – ha commentato il dg Franco Collavino – siamo certi che la sua lunga esperienza e la sua competenza specifica saranno preziose per gestire la squadra che va delineandosi per il prossimo campionato”. “Felice di essere tornato a Udine”, ha dichiarato alla tv ufficiale del club, Marino, che, dopo molti anni, torna nel club nel quale aveva raggiunto grandi risultati. Sarà presentato domani alle 12 nell’Auditorium dello stadio Friuli-Dacia Arena.