BUENOS AIRES. – Il presidente argentino Mauricio Macri, deciso a candidarsi per un secondo mandato nelle elezioni di ottobre nonostante la difficile situazione economica e sociale che attraversa il Paese, ha sorpreso oggi annunciando di avere scelto il senatore peronista Miguel Angel Pichetto per accompagnarlo come vicepresidente nella formula elettorale.

Nelle ultime settimane il capo dello Stato, in passato assai critico del ‘populismo peronista’, aveva esaminato varie ipotesi per ruolo di candidato alla vicepresidenza, fra cui esponenti della sua coalizione governativa, Cambiemos, o dell’alleato Partito radicale.

Commentando l’annuncio, il quotidiano Clarin ha sostenuto che “Pichetto si è trasformato in un nome capace di mostrare l’apertura di cui ha bisogno Cambiemos nel prossimo appuntamento elettorale, in cui il rischio di una sconfitta (addirittura al primo turno) si prospetta come qualcosa di plausibile”.

In questo modo Macri spera di bilanciare l’effetto sorpresa provocato dalla ex presidente Cristina Kirchner che ha rinunciato a guidare il ticket presidenziale dell’opposizione, cedendo questo ruolo, da candidata vicepresidente, all’ex premier peronista moderato, Alberto Fernandez.