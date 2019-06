(ANSA) – PECHINO, 12 GIU – Sono saliti a 72 i feriti, di cui due in gravi condizioni, dei violenti scontri di oggi a Hong Kong, innescati dalle proteste di massa contro la legge sulle estradizioni in Cina. Lo riporta la Bbc, citando fonti del governo dell’ex colonia, secondo cui sono tutti di età compresa tra i 15 e i 66 anni. Tra la polizia, gli agenti feriti sono 21 di cui 9 soccorsi in ospedale, ha invece aggiunto il South China Morning Post, il quotidiano locale in lingua inglese controllato da Alibaba.