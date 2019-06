(ANSA) – ROMA, 12 GIU – A Valenciennes, nello Stade du Hainaut, la Germania ha battuto la Spagna per 1-0 nella seconda tornata di partite valide per il Girone B dei Mondiali di calcio femminili. Il gol della vittoria per le tedesche allenate da Martina Voss-Tecklenburg è stato messo a segno da Daebritz al 42′. La Germania sale così a 6 punti, contro i 3 della Spagna, mentre Cina e Sudafrica sono a 0. Nell’altra sfida, disputata nel pomeriggio allo Stade des Alpes di Grenoble e valida per il Girone A, la Nigeria ha battuto 2-0 la Corea del Sud grazie a un’autorete di Kim Do-Yeon al 29′ e alla rete firmata da Oshoala al 30′ della ripresa.