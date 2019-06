(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Chris Froome, nella caduta odierna durante la ricognizione della crono del Giro del Delfinato, ha subito diverse lesioni gravi. L’inglese è caduto nella zona di Auvergne-Rhone-Alpes, subendo la frattura del femore destro, di un gomito e di alcune costole. Il medico del team, Richard Usher, ha detto che “Chris è stato portato nell’ospedale di Roanne dove gli esami iniziali hanno confermato ferite multiple, in particolare la frattura del femore destro, del gomito destro e di alcune costole”. “A nome del team – ha aggiunto – vorrei elogiare per il trattamento che ha ricevuto dai servizi di emergenza nell’Ospedale di Roanne per valutare le condizioni del corridore e stabilizzarlo. Adesso concentreremo la nostra attenzione su come supportarlo nella sua guarigione. Faremo tutto il possibile per sostenere Chris e la sua famiglia”.