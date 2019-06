(ANSA) – ROMA, 12 GIU – La Francia ha battuto la Norvegia per 2-1 in una partita valida per la seconda tornata del Girone A dei Mondiali di calcio femminili, disputata nello stadio di Nizza. I gol tutti nel secondo tempo: al 1′ Gauvin, pareggio norvegese al 9′ per effetto di un autogol della Renard, rete del definitivo vantaggio delle padrone di casa al 27′ con Le Sommer su rigore. Francia in testa alla classifica del proprio girone con 6 punti, Norvegia e Nigeria – che oggi ha battuto la Corea del Sud – 3, infine proprio le asiatiche con 0.