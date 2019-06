ROMA. – L’Inter è una delle società più attive sul mercato. Dopo avere ingaggiato Antonio CONTE per la panchina, adesso l’obiettivo è di rinforzare l’organico con almeno tre innesti in grado di elevare il tasso tecnico complessivo. DEZKO e DYBALA a parte, uno degli obiettivi resta Romelu LUKAKU, attaccante del Manchester United, che – da parte sua – ha inviato messaggi di ammirazione a Conte e al calcio italiano, dopo la partita vinta dal Belgio sulla Scozia.

“Conte è il migliore del mondo – ha detto il centravanti -, io sono un grande fan della Serie A”. Lukaku ha ammesso di avere “già deciso il futuro”, ma “di non poterlo comunicare per rispetto del Manchester United”, il suo club. L’Inter, intanto, è pronta a riscattare POLITANO dal Sassuolo per 27 milioni.

Pep GUARDIOLA ribadisce che resterà al Manchester City, a meno che non lo mandino via. Niente Juve? Sembra proprio così. Il Chelsea, nel frattempo, prova in tutti i modi a trattenere SARRI. E se ci riuscisse? Per Hamed Junior TRAORE’ dall’Empoli alla Juve è tutto fatto: manca solo la firma del giocatore.

Il Milan, se DONNARUMMA dovesse trasferirsi al PSG, punterebbe sul portiere CRAGNO del Cagliari, con PLIZZARI nel ruolo di secondo. E’ partito il sondaggio per VERETOUT, ma anche per Stefano SENSI. Piace anche STROOTMAN del Marsiglia.

Alla Roma serve un portiere: il nome in cima ai pensieri dei dirigenti del club giallorosso è quello di Anthony LOPES, nazionale portoghese del Lione: il suo contratto scadrà nel 2020. Prima, però, la Roma deve cedere OLSEN.

La Lazio è pronta a liberare gratis Stefan RADU, nel caso in cui il difensore trovasse una nuova sistemazione. Tare, intanto, ha messo gli occhi su Diego LAINEZ, messicano di 19 anni, che gioca nel Betis. Pronto a inserire nella trattativa, oltre a 3 milioni, anche DURMISI.

Il Parma prova a trattenere Roberto INGLESE, trattando con il Napoli, e a rinnovare il prestito – sempre con il club partenopeo – di Alberto GRASSI. Sarà riscattato il portiere Luigi SEPE. Interessa anche l’ex romanista ITURBE. Il Frosinone, ma anche il Benevento, pensano a Filippo INZAGHI per la panchina: per il ruolo di tecnico della squadra ciociara c’è anche in lizza Fabio GROSSO.

L’Udinese ha un nuovo ds: è Pierpaolo MARINO, che prende il posto di Daniele PRADE’. L’anno prossimo scadrà il contratto di Edinson CAVANI, ma il PSG vuole a tutti i costi rinnovarlo prima della fine della campagna trasferimenti. La trattativa è aperta. Timothy WEAH, figlio di George, è molto vicino al Lilla: era rientrato al PSG dal prestito nel Celtic. Al club parigino andranno 10 milioni.