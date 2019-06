(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Ho molto più fuoco dentro di quanto la gente possa pensare. Sono pronto per lo US Open”. Queste le parole di Francesco Molinari rilasciate a GOLFTV, a poche ore dall’inizio dell’US Open, terzo major 2019 al via oggi a Pebble Beach, in California. L’azzurro, tornato numero 6 del world ranking, dopo la delusione Masters e il 48/o posto nel PGA Championship, cerca il riscatto. Il campione piemontese, proprio come a Bethpage, giocherà i primi due round con Brooks Koepka, numero 1 al mondo e campione delle edizioni 2017 e 2018 del torneo. Al loro fianco pure il norvegese Viktor Hovland. (ANSA).