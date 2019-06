(ANSA) – PALERMO, 13 GIU – “10, 100, 1000 centri”: approda domani al teatro Santa Cecilia di Palermo, dopo i lavori della prima tappa di Milano, la seconda conferenza nazionale sulle periferie urbane, per pensare un altro futuro attraverso esperienze nazionali ed europee. L’obiettivo è di proseguire la riflessione sulle realtà urbane, caratterizzate da crescenti opportunità e rischi, sempre più popolate, luoghi in cui convergono grandi talenti e profonde fragilità. L’obiettivo è quello di condividere i risultati dei nuovi paradigmi sperimentati nei nuclei urbani e in particolare nelle periferie cittadine, per guidare con visione e competenza quello sviluppo che vede proprio nella città la sua parte centrale. Sono previsti gli interventi del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e di quello di Dusseldorf Thomas Geisel, del vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo e di Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco, che promuove l’iniziativa, con il patrocinio del comune di Palermo.