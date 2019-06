(ANSA) – ISTANBUL, 13 GIU – “Siamo contrari alle armi nucleari e i nostri verdetti religiosi proibiscono di costruire armi nucleari. Ma si sappia che se mai volessimo (farlo), gli Stati Uniti non potrebbero farci nulla e la loro proibizione non sarebbe un ostacolo. Gli Usa non hanno in alcun modo la competenza di dire quale Paese deve o non deve possedere le armi nucleari, visto che ne hanno migliaia nel loro arsenale”. Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, al termine del suo incontro con il premier giapponese Abe.