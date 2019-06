(ANSA) – PECHINO, 13 GIU – La Cina “non farà concessioni su questioni di principio e si opporrà con forza all’unilateralismo e alla prepotenza Usa”. Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio, ha assicurato che “se la parte americana insiste sulla sua propria strada e continua a far salire le tensioni sul commercio con la Cina, la accompagneremo fino alla fine”. Gao, in conferenza stampa, ha detto che la posizione di Pechino è coerente e chiara, ribadendo che la Cina non vuole la guerra commerciale, ma non ha paura di combatterla.