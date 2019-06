(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Fino a sabato prossimo penserò a concludere al meglio questo campionato, a partire da domenica penseremo al prossimo campionato che, sulla carta, si presenta con un torneo unico e bellissimo dove accanto a grandi piazze (Bari, Venezia, Cesena, bari) scenderanno in campo anche le favole del Picerno. Dobbiamo ancora vedere quali sono le iscrizioni, ma sicuramente sarà un grande campionato”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ospite del Forum ANSA ‘Il calcio siamo noi, 60 anni di Serie C e d’Italia’. “La cosa che posso dire è che, dalla prossima stagione, tutto sarà chiaro e alla luce del sole. Nella prossima stagione non succederà quello che è accaduto quest’anno, non ci sarà il rischio di campionati falsati: dopo due bimestri si mette fuori chi non è in regola, questo eviterà in futuro regolamenti interpretabili, in chiaro scuro che hanno fatto solo un disastro”.