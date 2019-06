CARACAS – L’attesa é praticamente finita. La Coppa America é alle porte domani ci sarà l’atteso fischio d’inizio della competizione più antica per nazionali. Ma per vedere in campo la Vinotinto bisognerà attendere sabato, alle 15:00, quando scenderà in campo per la sfida con il Perù.

La nazionale é da martedì in terra brasiliana e sta preparando l’attesissimo match a Porto Alegre sul campo del Gremio, per iniziare nel migliore dei modi il percorso nella competizione continentale.

Alla prima sessione di allenamenti, che si é svolta ieri, hanno partecipato 22 dei 23 convocati, infatti Yeferson Sotelto dovrebbe aggregarsi oggi al gruppo. Sotelto é stato convocato in extremis a causa dell’infortunio dell’ex Udinese Adalberto Peñaranda. In questi allenamenti in terra gaucha c’era già Francisco “Pacho” Maturana che nei giorni scorsi era stato presentato come consulente della nazionale.

“L’innesto del prof é importantissimo con i suoi appropriati consigli che servono in questo tipo di competizioni corte” ha dichiarato il portiere Wuilker Fariñez all’agenzia stampa EFE.

Va ricordato che Maturana é stato l’artefice di diversi trionfi della nazionale colombiana: lo 0-5 a Buenos Aires contro l’Argentina di Maradona e la Coppa America vinta nel 2001 durante la quale non perse nessuna gara, ne sono la prova.

Possiamo dire che é andata bene alla Vinotinto nel sorteggio della Coppa America. Oltre al Brasile, nel girone ci sono Perù e Bolivia. Per Rincón e compagni, urna tutto sommato morbida e qualificazione ai quarti (passano le prime due di ogni raggruppamento più le due migliori terze) in cassaforte, almeno sulla carta.

In questi tornei corti la prima sfida é sempre fondamentale e lo sa bene il portiere Fariñez. Un risultato positivo contro il Perù sabato potrebbe spianare la strada verso i quarti di finale. “Bisogna iniziare con il piede giusto e sarà fondamentale portare a casa i tre punti”.

Nelle gare di preparazione verso la Coppa America la nazionale creola ha portato a casa: una vittoria (0-3 contro gli Stati Uniti), un pareggio (1-1 con l’Ecuador) e una sconfitta (3-1 con il Messico).

Ma nel seno della Vinotinto c’é tanta fiducia. Ci sono giocatori come il granata Tomás Rincón, Roberto Rosales, Salomón Rondón (recentemente salito in vetta alla classifica dei goleador della nazionale) che possono fare la differenza.

(di Fioravante De Simone)