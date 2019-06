(ANSA) – GALLIPOLI (LECCE), 13 GIU – Una donna stata travolta da un autocarro ed è morta sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in Salento. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, la 40enne albanese era alla guida di una Renault Megane quando, in prossimità dello svincolo per Baia Verde, ha tamponato in una curva una Mini Cooper Countryman condotta da un uomo di 35 anni. I due conducenti sarebbero scesi dai veicoli e si sarebbero fermati sul ciglio della strada per dirimere l’accaduto, quando é sopraggiunto l’autocarro che non riuscendo a spostarsi sulla corsia di sorpasso per il sopraggiungere di un altro mezzo, ha finito col travolgere la Megane che a sua volta ha travolto la donna e l’uomo. Per la donna, residente a Casarano dove lavorava in un ristorante, non c’é stato nulla fare, mentre l’uomo é stato condotto in codice rosso dai sanitari del 118 al Vito Fazzi di Lecce. Il traffico é stato a lungo bloccato e deviato sulla viabilità comunale. (ANSA).