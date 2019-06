CARACAS – Dal suo arrivo al Torino nella stagione 2017-2018, il venezuelano Tomás Rincón é diventato uno dei pezzi inamovibili del centrocampo granata.

Nella stagione che si é appena conclusa, il campione nato il 13 gennaio 1988 a San Cristóbal si è dimostrato un giocatore fondamentale nello scacchiere di Walter Mazzarri. Il suo lavoro davanti alla difesa è stato importantissimo per il gioco della squadra che fa vita all’ombra della Mole Antonelliana.

L’ex Deportivo Táchira ha mostrato sempre la sua grinta ed é l’ultimo a gettare la spugna in campo: “el general” ha sempre lottato su ogni pallone fino alla fine della partita.

Nella campionato 2018-2019, tra Serie A e Coppa Italia, ha collezionato un totale di 37 presenze condite da 4 gol. Nelle due stagioni con il Torino ha totalizzato ben 75 presenze, segnando anche 5 reti.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e per questo motivo ha ricevuto la nomination a “miglior giocatore granata della stagione”. Insieme a Rincón sono in corsa per questo premio il portiere Salvatore Sirigu, il difensore Armando Izzo e l’attaccante Andrea Belotti.

La votazione avviene tramite i social network della formazione granata: Instagram e Twitter, il calciatore che riceverà più “likes” e “ritwits” porterà a casa il premio.

Si era parlato anche di un possibile trasferimento di Rincón al Bologna, su richiesta esplicita del mister Sinisa Mihajlovich che lo aveva avuto come giocatore l’anno scorso quando allenava i granata, ma é arrivata subito la smentita del Toro: “Tomás Rincón è ben felice di rimanere al Torino!”.

“El general” in questo momento è impegnato con la Vinotinto nella preparazione alla Copa America, che prenderà il via domani in Brasile. Una volta ultimata la competizione, dopo qualche giorno di vacanza sarà pronto a ripartire per una nuova stagione in granata ed a raggiungere i suoi compagni nel ritiro di Bormio.

(di Fioravante De Simone)