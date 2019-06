(ANSA) – FIRENZE, 12 GIU – Cresce l’attesa per l’incontro fra Rocco Commisso e Vincenzo Montella in programma in questo fine settimana a New York. Sarà il primo faccia a faccia dopo qualche contatto telefonico avvenuto nei giorni scorsi, quanto il tecnico campano, ancora sotto contratto con il club viola fino al 2021, si trovava in vacanza in Buthan. I segnali finora propenderebbero per una riconferma di Montella alla guida della squadra. I due saranno ospiti dei viola club New York per una cena in programma domani sera in un locale di Manhattan. Sempre a New York in questo fine settimana è atteso Luca Scolari per una mini ‘vacanza di lavoro’: il manager italiano è da tempo fra i candidati all’incarico di ad del club viola. La fresca assunzione di Daniele Pradè a direttore sportivo starebbe dunque accelerando da parte del neo patron la composizione del nuovo organigramma societario. Anche perché incombe il mercato e le operazioni in entrata e in uscita si annunciano numerose.