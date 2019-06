(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Il massiccio dolomitico del Latemar è sempre protagonista nello sport in estate con le corse in montagna ma guarda anche al prossimo futuro in vista delle competizioni invernali. Sono state rese note le date di due eventi all’ombra del gruppo montano, decretato patrimonio mondiale dell’Umanità, nell’area del Latemarium (a 20minuti da Bolzano) fitta rete di sentieri tematici, ideali per escursioni per famiglie, nel comprensorio composto da Obereggen, Pampeago e Predazzo. In particolare domenica 8 settembre si svolgerà, con un percorso inedito, la corsa in montagna Latemar Mountain Race 2019 tra Alto Adige e Trentino organizzata dall’unione sportiva Cornacci Tesero in collaborazione con il Gruppo Alpini Tesero. Non solo corsa ma anche discipline invernali all’ombra del Latemar, le cui cime sono ancora imbiancate. Il comitato organizzatore della Coppa Europa di Obereggen ha reso noto la data: lo slalom internazionale si svolgerà mercoledì 18 dicembre sulla pista Maierl con parecchi atleti di Coppa del Mondo