CARACAS – La venezuelana Yulimar Rojas, regina del salto triplo, tornerà in pista questo fine settimana per partecipare alla prova di salto in lungo della Liga de Clubes de Atletismo de España, anche nota come Liga Iberdrola.

La prova si disputerà nello stadio di Atletica Corona d’Aragona della città di Saragozza, qui la creola parteciperà in rappresentanza del Club Barcellona.

“Sono felice di vestire i colori del Barcellona. Per me é un orgoglio ed una grande responsabilità. É una gara per club ed é molto complicata, tutte daremo il massimo per vincere punti e portare lo scudetto a casa” ha dichiarato in un comunicato stampa Rojas.

A questa gara del campionato spagnolo parteciperanno 16 squadre: Valencia Esports, C.A. Playas de Castellón, Alcampo Scorpio, Catalunya, San Sebastián, Grupompleo Pamplona, Avinent Manresa, Cueva de Nerja, Marathon, Unicaja Atletismo, ISS L’ Hospitalet, Super Amara Bat, Ría Ferrol, Juventud Atlética El Che, Tenerife CajaCanarias e F.C Barcelona.

Nella stagione 2018, la squadra d’atletica blaugrana ha chiuso al terzo posto e lo scudetto é andato per la 27esima volta sulle maglie del CA Valencia Esports.

L’ultima prova in cui ha partecipato, Yulimar Rojas si é aggiudicata la medaglia d’oro nel salto triplo con una distanza di 14.46 metri nel mondiale indoor disputatosi in Germania. Ma questa volta la gara sarà outdoor e nel salto in lungo, specialità in cui la venezuelana non si cimenta da un po’ di tempo.

Nel salto lungo, il miglior risultato della venezuelana é stato 6.57 metri. Nella prova che si disputerà a Saragozza il risultato é a livello di squadra e non individuale.

Dopo la tappa a Saragozza, Yulimar Rojas sarà impegnata il 20 giugno nel Meeting Iberoamericano ospitato dalla città di Huelva, ma questa volta nella prova del Salto Triplo.

(di Fioravante De Simone)