ROMA. – Ultime rifiniture per la nazionale Under 20 che domani (venerdì 14 giugno) alle 20.30 disputerà a Gdynya (Polonia) contro l’Ecuador la finale per il terzo posto al Mondiale di categoria. La squadra guidata da Paolo Nicolato vorrebbe eguagliare il risultato raggiunto in Corea del Sud due anni fa, il migliore di sempre, ma l’avversario non è facile.

E’ la seconda volta in questo torneo che le due squadre si affrontano e il precedente è favorevole all’Italia, che ha vinto 1-0 non senza soffrire. “Sono molto soddisfatto di come è andato il torneo – ha detto il tecnico azzurro -, ora affronteremo una squadra molto ostica che ci ha messo in grande difficoltà. Soffriamo molte assenze ma sarà in campo la migliore formazione per chiudere degnamente la competizione”.

Scamacca, Frattesi e Bellanova sono infortunati e Pinamonti è convocato dalla Under 21. Oltre ai problemi fisici, bisognerà cercare di recuperare sul piano psichico dopo il grosso dispendio emotivo avuto contro l’Ucraina. “La gara che poteva finire in altro modo ed è stata grande la delusione. Ma io, ho grande fiducia nelle capacità di questo gruppo”, ha concluso Nicolato.