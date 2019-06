(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Il primato di Justin Rose, l’ottimo avvio di Francesco Molinari e l’hole in one di Rory Sabbatini. Inizio col botto nella 119/a edizione dell’US Open, terzo Major 2019. A Pebble Beach (California) Rose con 65 (-6) guida la classifica con un colpo di vantaggio su un quartetto di inseguitori composto dal sudafricano Oosthuizen e dagli americani Fowler, Schauffele e Wise, tutti secondi con 66 (-5). Mentre Chicco Molinari, grazie a un parziale di 68 (-3), è ottavo a tre lunghezze dal leader. Quattro birdie e un bogey per l’azzurro, protagonista di una prova convincente. Il piemontese ha chiuso il primo round davanti a Koepka. Lo statunitense, leader mondiale e campione delle edizioni 2017 e 2018 del torneo, è 16mo (69, -2). Stesso score, tra gli altri, per Kuchar (in testa alla FedEx Cup), DeChambeau e gli spagnoli Rahm e Garcia. Inizio discreto pure per Tiger Woods. Il californiano è 28mo (70, -1) dopo una manche d’apertura sottolineata da tre birdie e macchiata da un doppio bogey.