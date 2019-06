(ANSA) – MILANO, 14 GIU – L’Inter annuncia le date del ritiro a Lugano, prima fase della preparazione estiva: i nerazzurri si alleneranno nel Canton Ticino dall’8 al 14 luglio. E nell’ultimo giorno, a conclusione del ritiro, alle 17.30 Handanovic e compagni affronteranno il Lugano per la prima edizione della Casinò Lugano Cup, occasione in cui verrà testata anche la Var in vista dell’inizio del campionato elvetico. “Oggi diamo il via ufficialmente – spiega l’ad nerazzurro Antonello nella conferenza di presentazione al Casinò di Lugano – ad una stagione sportiva lunga e molto importante. Siamo qui per dare un segno e guardare al futuro del nostro club. Volevamo una città che ci accogliesse non solo dal punto di vista sportivo. Lugano ci dà possibilità di business, porteremo qui i nostri partner”.