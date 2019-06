(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Marquez davanti a tutti anche in casa: per Planetwin365 il pilota ventiseienne originario di Cervera è il favorito per il gradino più alto sul podio del GP di Catalogna (quota 2,00). Eppure Marquez, attualmente leader del mondiale, sulla pista catalana ha trionfato solo cinque anni fa in motogp. L’anno scorso vinse Jorge Lorenzo, che questa volta è indietro a 15,00. Più facile il successo di Dovizioso (4,00) primo nel 2017. Occhio anche a Danilo Petrucci, la cui vittoria è data a 7,00. E fra i principali outsider bisogna tener conto di Alex Rins, altro che corre: una sua vittoria vale 7,50 volte la posta. Fra gli italiani non va sottovalutato Valentino Rossi, che in Catalogna ha tagliato per primo il traguardo sette volte, nessuno più di lui, e che su Planetwin365 è in quotato 11,00. È addirittura dal 2011 che in Catalogna non trionfa un pilota che non sia né italiano né spagnolo: il prossimo più probabile dopo Stoner sembra essere Miller, che però viaggia al momento a quota 26,00.