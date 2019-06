(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Il successo dello sciopero e delle manifestazioni dei lavoratori metalmeccanici oggi è un’ottima notizia. Perché significa che c’è ancora voglia e forza di cambiare le cose”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. “I lavoratori chiedono giustamente al governo – prosegue l’esponente della sinistra – più investimenti pubblici, più soldi in tasca per loro (che non vedono aumenti seri da troppo tempo), meno evasione, più giustizia sociale. E chiedono un futuro sostenibile per il modello di sviluppo italiano. La loro è una piattaforma politica semplice e chiara – conclude Fratoianni – da cui si deve ripartire, per rimettere in piedi il Paese dopo i disastri combinati da questo governo e da quello che lo ha preceduto”