(ANSA) – BERGAMO, 14 GIU – Il giudice del tribunale di Bergamo ha condannato oggi in rito abbreviato a 5 anni di reclusione per omicidio stradale, Aliou Gningue, 58 anni, autista dell’autobus che il 24 settembre dell’anno scorso aveva investito e ucciso Luigi Zanoletti, studente di 14 anni, e ferito altri due ragazzi di 14 e 16 anni. La richiesta del pubblico ministero era stata di 12 anni. Prosciolti per non aver commesso il fatto i tre dirigenti della Società autotrasporti Bergamo (Sab), rinviati a giudizio per la presunta responsabilità amministrativa dell’azienda che, a questo punto, viene meno.