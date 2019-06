(ANSA) – LONDRA, 14 GIU – Sempre più favorito – dopo il netto primato conquistato alla prima votazione di ieri – nella corsa per succedere a Theresa May come leader Tory e premier britannico, Boris Johnson resta comunque sotto il tiro dei sei rivali rimasti (per ora) in gara e di tutto il fronte avverso. A sparare a zero è in particolare Mohammed Amin, presidente del Conservative Muslim Forum, una lobby di Tory di radici islamiche, il quale minaccia di dimettersi se l’ex ministro brexiteer – noto per aver paragonato le donne in burka a “cassette per le lettere” – dovesse diventare leader. Per Amin, “essere popolari non basta, pure Adolf Hitler lo era”, anche se Boris non è Hitler, “ma un buffone”.