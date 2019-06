(ANSA) – MILANO, 14 GIU – “La manovra economica ci sarà, il governo ci sarà se scommette sulla scelta di tagliare le tasse”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a termine del Consiglio federale della Lega a Milano. “Se qualcuno dicesse facciamo la manovra e non tocchiamo le tasse, non la fanno con me la manovra economica” ha detto Salvini.