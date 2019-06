(ANSA) – MILANO, 14 GIU – “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere. Ci sono alcune situazioni occupazionali da affrontare e risolvere nell’immediato, penso all’Ilva e ad Alitalia”. Lo ha detto Matteo Salvini nella sede della Lega, spiegando che “l’ultima delle cose immaginabili è mettere in difficoltà 25 mila lavoratori e famiglie. Quindi occorre affrontare i due temi senza pregiudizi, scegliere la soluzione migliore per Alitalia e per Ilva, coniugando rispetto dell’ambiente e garanzia occupazionale. Mi rifiuto di pensare di mettere in mezzo alla strada 25 mila operai”.