(ANSA) – LONDRA, 14 GIU – Boris Johnson resta deciso a chiudere la partita della Brexit con l’uscita dall’Ue il 31 ottobre prossimo, senza ulteriori rinvii. Lo ribadisce oggi in un’intervista radiofonica, raccogliendo inoltre la sfida per un dibattito tv, ma non subito, con i rivali più forti in lizza per la successione a Theresa May come leader Tory e come premier. Quanto alla Brexit, Johnson non cambia idea: “Noi dobbiamo uscire il 31 ottobre, sarebbe bizzarro se a quel punto il governo britannico fosse di nuovo pronto a sventolare bandiera bianca” con Bruxelles, dice, aggiungendo di non auspicare un no deal, ma di “non condividere il pessimismo” su questa opzione se necessaria. E di ritenere “assolutamente vitale prepararsi”.