(ANSA) – GENOVA, 14 GIU – L’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa sancisce di fatto la fine del rapporto tra la società rossoblù e Cesare Prandelli. Il tecnico bresciano con la conquista della salvezza si era guadagnato la riconferma sino al 2020 ma il suo finale di stagione non è piaciuto al presidente Preziosi che ha deciso di non proseguire il rapporto. Di fatto Prandelli è al momento ancora a libro paga della società rossoblù e la prossima settimana incontrerà il presidente per concludere il suo rapporto, probabile che si vada incontro ad un divorzio consensuale. A questo punto con l’addio già conclamato di Ivan Juric che è diventato anch’egli oggi il nuovo allenatore del Verona rimane in essere il contratto di Davide Ballardini che scadrà il 30 giugno. E’ stato infine definito anche l’addio di Giorgio Perinetti ormai ex direttore generale della società rossoblù.