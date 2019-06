(ANSA) – NEW YORK, 14 GIU – Melania Trump come Jacqueline Kennedy Onassis, secondo Donald Trump, che conia per la moglie l’appellativo ‘Melania T’. Il paragone con un’icona di stile come Jackie O è stato fatto dal presidente degli Stati Uniti durante un’intervista a ‘Fox & Friends’ a proposito della sua intenzione di cambiare il colore dell’Air Force One. Vorrebbe sostituire il blu e bianco con i colori della bandiera americana. Gli attuali colori dell’aereo presidenziale erano stati scelti negli anni ’60 proprio sotto la supervisione di Jackie Kennedy. “Sapete, il blu chiaro non ci va bene”, ha detto. “Quello era Jackie O’, e va bene, ma ora abbiamo la nostra Jackie O e si chiama Melania”. “La chiameremo Melania T”, ha aggiunto.