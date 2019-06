(ANSA) – FIRENZE, 14 GIU – “La Fiorentina conferma Vincenzo Montella alla guida tecnica”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale della società. “Oggi pomeriggio – ha dichiarato il nuovo presidente del club viola, Rocco Commisso – ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di mettersi subito al lavoro. Purtroppo l’esperienza finale della scorsa stagione è stata sfortunata per tanti fattori, molti non dipendenti da lui, con i calciatori che a un certo punto sembravano impauriti. Ricordo perfettamente la Fiorentina di Montella nella sua prima esperienza in viola”. Per Commisso, “quella che veniva definita la Fiorentina-Olè era senza dubbio una delle squadre che esprimeva un livello di calcio tra i più spettacolari, non solo in Italia, ma anche in Europa. Con il ds Pradè e Montella, in pochi giorni, ben prima delle mie aspettative e a tempo di record, abbiamo definito la guida tecnico-sportiva”. Montella si è detto di essere “molto felice”.