(ANSA) – ROMA, 14 GIU – L’Italia non ce l’ha fatta a salire sul terzo gradino del podio al Mondiale di calcio Under 20, che si concluderà domani in Polonia. La squadra guidata da Paolo Nicolato è stata sconfitta nei supplementari per 1-0 dall’Ecuador, che dunque si piazza al terzo posto. Il match, disputato sul terreno dello stadio GOSiR di Gdynia, è stato deciso dal gol al 14′ del primo prolungamento supplementare realizzato da Mina, servito da Campana. Gli azzurrini, però, si mordono le mani per avere fallito, al 5′ del primo tempo supplementare, un calcio di rigore con Olivieri: bravo il portiere dei sudamericani, Ramirez, a neutralizzare la conclusione dell’avversario. Domani verrà assegnato il titolo iridato: in campo, nello stadio Widzewa a Lodz, l’Ucraina – che ha battuto l’Italia in semifinale – e la Corea del Sud. La finale avrà inizio alle 18.