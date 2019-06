(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Nella corsa allo US Open irrompe Gary Woodland. Passo indietro per Francesco Molinari e Tiger Woods, eliminazioni eccellenti per Thomas e Finau. Fuori dai giochi anche Paratore. A Pebble Beach (California), nel terzo Major 2019, questi i primi verdetti di un evento super arrivato alla 119/a edizione. Dove Woodland, con un parziale di 65 (-6) su un totale di 133 (-9), è volato al comando della classifica. L’americano a metà gara vanta due colpi di vantaggio su Rose, scivolato in seconda posizione (135, -7), e tre sul sudafricano Oosthuizen, terzo con 136 (-6). Risale posizioni Koepka. Il leader mondiale, già vincitore qui nel 2017 e 2018, è sesto (138, -4) al fianco, tra gli altri, di Kuchar (numero uno della FedEx Cup). Chance di successo pure per McIlroy, quarto (137, -5). Battuta d’arresto per Molinari, 19mo (140, -2). Parziale di 72 (+1) per l’azzurro che, nelle ultime due buche (partito dalla 10), paga a caro prezzo un doppio bogey alla 8 e un bogey alla 9. Stesso score per Dustin Johnson. Prova complicata pure per Woods, 32mo (142, par). “Big Cat” a 36 buche dal termine della rassegna è chiamato a recuperare nove colpi a Woodland. Un’impresa davvero complicata per il californiano su un percorso, il Pebble Beach Golf Links, che lo ha visto assoluto protagonista nel 2000, anno del primo trionfo super in carriera allo US Open. Finisce il sogno di Paratore, fuori al taglio. Il 22enne romano ha chiuso il torneo in 118/a posizione (149, +7). Tra i big escono di scena pure Thomas e Finau. (ANSA).