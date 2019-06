(ANSA) – CAGLIARI, 15 GIU – Hanno chiuso la figlia di cinque anni in auto e sono andati in un negozio a fare acquisti. Una coppia di indiani, residenti nel Cagliaritano, un 38enne e la moglie di 24, sono stati denunciati dalla Polizia per abbandono di minore. I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa, quando un cittadino ha segnalato al 113 la presenza della bambina chiusa in un’auto parcheggiata in via Battisti a Cagliari. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato sia l’uomo che aveva chiamato il 113 che i genitori della piccola. Secondo quanto riferito ai poliziotti, la bambina, seduta nel seggiolino sui sedili posteriori, sarebbe rimasta da sola per circa una mezz’ora sull’auto con il finestrino anteriore leggermente aperto. I genitori, invece, hanno dichiarato di essersi assentati per non più di 10-15 minuti. Una giustificazione che non è servita a evitare la denuncia. Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto era sprovvista di assicurazione e il conducente non aveva una patente di guida valida in Italia.(ANSA).