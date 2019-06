(ANSA) – GENOVA, 15 GIU – Esperti internazionali a confronto per discutere sull’evoluzione delle operazioni di pace e gli scenari di sicurezza internazionali. Workshop a Genova, da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno in camera di Commercio, per mettere a confronto esperti provenienti da tutto il mondo su un tema impegnativo ‘State of the Art? the future of peacekeeping data’. Il workshop, organizzato dal dipartimento di Scienze politiche dell’università di Genova in collaborazione con la Folke Bernadotte Academy, l’agenzia di ricerca del ministero Svedese degli affari esteri, prevede interventi dei maggiori esperti mondiali da 23 diverse istituzioni americane e europee: tra questi Stefano Costalli (Università di Firenze), Paul Diehl (Texas), Michael Gilligan (New York), Lisa Hultman (Uppsala) e Andrea Ruggeri (Oxford). Tra i temi trattati il contenimento dei conflitti e l’analisi statistica sulla sicurezza internazionale, le ricerche e gli approfondimenti inerenti l’evoluzione del peacekeeping e degli scenari di sicurezza mondiali. “Il mondo – spiega il professor Costalli – è molto più interdipendente di quanto si pensi e occuparsi di crisi, conflitti, emergenze umanitarie non è soltanto una questione di sensibilità per le sofferenze altrui. Violazione dei diritti umani, guerre civili e carestie finiscono per avere conseguenze anche per Paesi che sono lontani dal punto di origine” di conflitti e emergenze umanitarie. Come, ad esempio “i flussi migratori o il terrorismo internazionale”. (ANSA).