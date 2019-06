(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Campionati europei di scherma al via a Dusseldorf in Germania. Si comincia lunedì e si va avanti fino a sabato 22 giugno. Il torneo ha una connotazione diversa quest’anno perché inserita nel periodo di qualificazione olimpica e rappresenta pertanto l’ennesimo importante step del percorso che porterà gli atleti a Tokyo 2020. A salire per primi in pedana lunedì saranno i fiorettisti e le sciabolatrici. Occhi puntati su Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Daniele Garozzo ed Alessio Foconi ed ancora su Sofia Ciaraglia, Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio. Martedì sarà il turno degli spadisti Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini, e delle fiorettiste Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo. Nella terza giornata di gara, mercoledì, invece, spazio agli sciabolatori Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli, ed alle spadiste Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola ed Alberta Santuccio. Da giovedì le gare a squadre. (ANSA).