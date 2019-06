(ANSA) – MILANO, 15 GIU – “Vorremmo che le Olimpiadi Invernali fossero nostre, in questi giorni c’è una spinta molto forte, un’onda, una carica di entusiasmo, ieri con l’inaugurazione del Palalido e oggi con la sfilata di Armani con tutti i nostri testimonial”: lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, in prima fila alla sfilata con cui Giorgio Armani ha presentato, insieme alla sua linea Emporio, le divise ufficiali del team italiano alle prossime olimpiadi di Tokyo 2020. “Conoscevo le divise me le avevano fatte vedere in anteprima al Comitato Olimpico, questo cerchio rosso del Giappone che si tinge di tricolore – ha spiegato Malagò – può sembrare banale ma è geniale. Saremo i più eleganti e lo dico senza presunzione”. Per quanto riguarda Milano Cortina “ci stiamo giocando tutte le carte, è una partita complicata ma sono ottimista”.