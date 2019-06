(ANSA) – BEIRUT, 15 GIU – E’ di 35 siriani uccisi, tra militari governativi e miliziani anti-regime, il bilancio delle ultime ore di scontri nel nord-ovest del Paese secondo quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che si avvale di una fitta rete di informatori e fonti sul terreno. Secondo l’Ondus, i combattimenti si sono concentrati stamani attorno alla località di Tell Maleh, tra Hama e Idlib. Le forze governative hanno tentato di prendere il controllo della zona ma da giorni i miliziani anti-regime resistono. Non è possibile verificare in maniera indipendente quanto viene riportato da fonti locali.