(ANSA) – BOLOGNA, 15 GIU – I portici di Bologna sono candidati per diventare patrimonio dell’Unesco ed è per questo che realizzare un graffito sotto uno di essi può essere considerato più grave rispetto a un muro ‘normale’. A due giovani sorpresi e denunciati la scorsa notte all’angolo tra via Mazzini e piazza Trento Trieste, nella prima periferia della città, la polizia ha contestato infatti il reato di imbrattamento, ma con l’aggravante che il bene deturpato è ritenuto di interesse storico e artistico. Con questa aggravante, ipotizzata per la prima volta e che dovrà comunque essere confermata dalla Procura, i due ragazzi, 21 e 23 anni, rischiano fino un anno di carcere e tremila euro di multa. Gli agenti sono stati avvisati da un passante. I due writer, incensurati, avevano vergato sul muro un ‘tag’ con grosse lettere dell’alfabeto impresse con vernice bianca e nera.(ANSA).