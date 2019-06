(ANSA) – BOLOGNA, 15 GIU – “Sicuramente siamo qui con la mentalità giusta. E’ un’occasione per tutti, affermati o meno, per dimostrare valiamo”. Lo ha detto Nicolò Barella, uno dei capisaldi dell’under 21 di Gigi Di Biagio, pronto a portare alla causa degli azzurrini la sua esperienza con la Nazionale A. “Se vinciamo – ha detto – sarà una vittoria del gruppo e non di Barella, Pellegrini, Zaniolo, o degli altri. Noi portiamo un po’ di esperienza, Mancini e Di Biagio hanno fatto un grande lavoro con noi. Vogliamo cercare di vincere e fare qualcosa in più. Sappiamo che è difficile, ma dobbiamo andare tutti verso lo stesso obiettivo che è coronare il nostro sogno”.