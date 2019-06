(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Rohan Dennis ha vinto la cronometro inaugurale del Giro di Svizzera di ciclismo, disputata a Langnau im Emmental e lunga 9,5 chilometri. L’australiano, con il tempo di 10’50”, ha preceduto il polacco Macej Bodnar di pochi decimi. Terzo, in ritardo di 1″, l’altro australiano Michael Matthews. Ottimo settimo posto per lo slovacco Peter Sagan, in ritardo di 7″. Tredicesimo tempo per il gallese Geraint Thomas, uno dei favoriti alla vittoria finale del Tour de France, a 17″. Trentesimo tempo per Fabio Aru, alla seconda gara dopo il Gp di Lugano, a 30″ da Dennis. Primo degli italiani è stato Fabio Felline, che si è piazzato al 21/o posto, a 19″ dal vincitore della crono.