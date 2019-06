(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Costa tre posizioni in meno sulla griglia di partenza il passo lento di Maverick Vinales sul finire delle qualifiche del Gp di Catalogna che si corre domani a Montmelò. Lento in traiettoria nell’ultimo giro della pole, il pilota della Yamaha è stato sfiorato a quasi 200 kmh dal francese Quartararo, poi poleman. Tutto chiarito tra i piloti, ma non per la commissione gara, una volta analizzata la dinamica, ha deciso di penalizzare Vinales di tre posizioni: lo spagnolo scatterà dunque sesto in seconda fila, mentre Franco Morbidelli, col quarto tempo, sale in prima fila.