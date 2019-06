(ANSA) – ROMA, 16 GIU – Papa Francesco oggi sarà a Camerino, in provincia di Macerata, per condividere le sofferenze e le speranze della gente colpita tre anni fa dal terremoto. Francesco lascerà l’eliporto vaticano alle 8.00 per atterrare al Centro sportivo dell’Università di Camerino alle 8.45. Dopo l’accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, Francesco, come prima tappa, si recherà alle Sae, le strutture abitative emergenziali, per incontrare alcune famiglie. Seguirà la visita in cattedrale e l’incontro con i sindaci di tutta la diocesi di Camerino-San Severino Marche. Alle 10.30 celebrerà la messa a piazza Cavour; a seguire l’Angelus. Poi, dopo una breve sosta davanti alla chiesa di Santa Maria in Via, un po’ il simbolo del terremoto di Camerino con il suo campanile crollato, Francesco pranzerà con i sacerdoti della diocesi al Centro di Comunità San Paolo. L’ultimo incontro alle 15.00 con i bambini della Prima Comunione.