(ANSA) – DUBAI, 16 GIU – I ribelli Huthi dello Yemen hanno detto di avere lanciato un nuovo attacco con droni contro obiettivi in Arabia Saudita, e il regno ha fatto sapere di averne abbattuto uno. Il canale satellitare Houthi Al-Masirah ha annunciato l’attacco, avvenuto nella notte. Yahia al-Sarie, un portavoce dei ribelli ha detto che i droni hanno colpito gli aeroporti di Jizan e Abha in Arabia Saudita. All’alba, la coalizione a guida saudita ha fatto sapere di avere abbattuto un drone vicino all’aeroporto di Abha. Un nota del portavoce militare Turki al-Maliki non ha confermato la rivendicazione di un attacco con drone a Jizan. Gli Huthi hanno rivendicato mercoledì scorso un attacco con un missile all’aeroporto di Abha in cui sono rimaste ferite, secondo fonti saudite, 26 persone.