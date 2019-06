(ANSAmed) – BRUCHIM (GOLAN), 16 GIU – Un viale contornato di bandiere israeliane e americane accoglierà questo pomeriggio il governo di Benyamin Netanyahu che poserà la prima pietra della nuova cittadina di Ramat Trump (Alture di Trump) intitolata al presidente Usa. Nel piccolo insediamento da questa mattina fervono i preparativi per accogliere – nei tendoni già eretti – il premier, il governo al completo nonché l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele David Friedman. In maggior parte la gente di Bruchim e del vicino insediamento di Kela Allon si schiera decisamente con la scelta israeliana di dedicare a Trump la nuova cittadina, anche se non manca qualche voce critica. “Siamo molto contenti – ha detto uno degli abitanti. – E’ una grande occasione per questo posto, per svilupparsi ed attirare altra gente”. La decisione di intitolare a Trump questa località è stata presa dal governo dopo il riconoscimento Usa del maggio scorso della sovranità israeliana sulle alture del Golan, conquistate alla Siria nella guerra del 1967.