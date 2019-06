(ANSA) – GENOVA, 16 GIU – Oltre 3.100 residenti che dovranno lasciate temporaneamente casa, una ‘red zone’ a 250 metri (che dovrà essere completamente sfollata) e a 300 metri (estensione a scopo cautelativo con rimozione di ogni tipo di veicolo fino a cessate esigenze) dal punto dell’esplosione, una terza fascia tra i 300 e i 400 metri interdetta al traffico veicolare, 8 punti di accoglienza, trasferimento volontario in altre strutture di persone anziane, donne incinte, persone con invalidità temporanee. E’ capillare il piano di sicurezza della struttura commissariale previsto per il giorno in cui le microcariche di esplosivo faranno saltare le pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi. Per adesso è confermata la ‘best option’ del sindaco Marco Bucci per il giorno dell’esplosione: il 24 giugno, tra le 10 e le 11. Per le persone che abbandoneranno temporaneamente casa sono stati allestiti punti di accoglienza al coperto. Ogni nucleo familiare avrà il suo di riferimento. Predisposto da Amt anche un sistema di trasporto pubblico ad hoc.