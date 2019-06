(ANSA) – ALGHERO, 16 GIU – Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si è girato e ha successivamente rallentato per un problema tecnico, proprio sulla conclusiva prova Sassari-Argentiera, la Power Stage della gara. L’estone del Toyota Gazoo Racing WRT navigato da Martin Jarveoja ha vinto in totale sette delle 19 prove speciali e conclude da leader della classifica mondiale il Rally Italia Sardegna, grazie ai punti comunque guadagnati con la quinta posizione finale. Secondi Teemu Suninen e Jarmo Lehtinen, equipaggio finlandese della M-Sport Ford World Rally Team che sulla Fiesta WRC ha guadagnato il primo podio stagionale.