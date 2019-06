(ANSA) – CAGLIARI, 16 GIU – Sale al 37,7% l’affluenza nei 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna. Alle 12 aveva votato solo il 17,8%. A Cagliari la percentuale dei votanti è arrivata al 32,7%, a Sassari al 37.9%, mentre ad Alghero al 41.9%. I dati sono stati pubblicati sul sito del ministero dell’Interno. Su base provinciale, nel Nuorese si arriva al il 44,5%, nella provincia del Sud Sardegna al 44,7% e in quella di Oristano al 44,2%. Nella città metropolitana di Cagliari hanno votato il 33,5% degli aventi diritto, mentre in quella di Sassari il 39,8%. La prossima rilevazione sarà fatta alla chiusura dei seggi alle 23.