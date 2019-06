(ANSA) – ROMA, 16 GIU – Sale da cinque a nove anni la durata della flat tax modello Portogallo introdotta con la manovra dello scorso anno. L’opzione per passare al 7% vale per i pensionati che dall’estero si trasferiscono al Sud Italia. Lo prevede un emendamento a prima firma Laura Cavandoli (Lega) al decreto legge crescita approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. “Flat tax al 7% per far tornare dall’estero i pensionati italiani – commenta Matteo Salvini su Twitter -. Più entrate per lo Stato e più soldi che girano nella nostra economia, mi sembra solo BUONSENSO”.