CARACAS. – Continua la scia positiva della Vinotinto nelle gare d’esordio nella Coppa America. Dal 2007, edizione disputata in casa ha collezionato 2 vittorie 1-0 con la Colombia nel 2015 e 1-0 con la Giamaica nel 2016) e 2 pareggi (2-2 con la Bolivia nel 2007, 0-0 con il Brasile). A questi risultati si aggiunge lo 0-0 di oggi sul campo dell’ Arena Do Gremio di Porto Alegre.

Decisivi in questo risultato sono stati il portiere della nazionale venezuelana Wuilker Fariñez, autore di due interventi decisivi ed il Var che ha annullato due reti al Perù. Da segnalare che nell’ultimo quarto d’ora la vinotinto ha giocato in 10 a causa dell’espulsione per somma d’ammonizioni del difensore Luis Mago.

Questo pareggio lasciato tutto aperto in chiave qualificazione per entrambe le nazionali. Nell’altra sfida del girone il Brasile ha travolto per 3-0 la Bolivia grazie ad una doppietta dell’ex Inter Coutinho ed un gol di Everton con un destro imparabile sul secondo palo.

La vinotinto torneràin campo martedì, alle 20:30, quando sfiderà il Brasile, mentre il Perú se la vedrà con la Bolivia.

Il tabellino

VENEZUELA – BOLIVIA 0-0

Venezuela (0): Wuilker Faríñez, Roberto Rosales, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Luis Mago, Junior Moreno (Ronald Hernández 78′), Yangel Herrera, Tomas Rincón, Jhon Murillo (Yeferson Soteldo 84′), Jeferson Savarino (Darwin Machis 69′) e Salomón Rondón. CT: Rafael Dudamel.

Perú (0): Pedro Gallese, Luis Advíncula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún (Andy Polo 67′), Renato Tapia, Christofer González (André Carrillo 88′), Christian Cuevas (Edison Flores 46′), Jeferson Farfan e Paolo Guerrero. CT: Ricardo Gareca.

Note: ammoniti: Yangel Herrera 82′ (VEN) Renato Tapia 26′ e André Carrillo 90’+3 (PER). Espulso per somma d’ammonizioni Luis Mago (6′ e 75′). Arbitro: Wilmar Roldan (Colombia) Stadio: Arena Do Gremio en Porto Alegre

(di Fioravante De Simone)